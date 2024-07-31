【時報-台北電】今(31)日為本月最後一日，人行續以固定利率、數量招標方式進行7天期逆回購操作，規模為2516.7億元(人民幣，下同)，此規模較昨日的2162.7億元略增，操作利率為1.7%。

今日661億元7天期逆回購到期，昨日公開市場轉淨回籠510.3億元，今日再轉回淨投放1855.7億元。信報據路透統計，本周共有9847.5億元逆回購到期，大部分集中在周四、周五。(編輯：邱致馨)

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