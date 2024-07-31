【時報記者郭鴻慧台北報導】今(113)年以來，臺鹽(1737)旗下海洋鹼性離子水的瓶裝水銷售業績強勁，市占率也高，目前適逢酷暑，市場需求強勁，預期將會為營運再添成長動能。

臺鹽2024年第二季營收8.04億元，毛利率43.37%，季增2.4個百分點，年增15個百分點，單季稅後純益9889萬元，季減5.27%，年增1.66倍，每股純益達0.5元。上半年營收16.17億元，毛利率42.16%，年增21.06個百分，2024年上半年稅後純益2.03億元，年增39.91%，每股純益達1.02元。

臺鹽積極拓展海洋鹼性離子水市占率，總經銷天工生技攜手藝術家王宗欣Cowper，以「海洋鹼性離子水」為創作元素，也在日前推出四款藝術限量瓶。臺鹽表示，多年來與天工生技團隊合作無間，完整佈建線上線下通路，積極持續溝通產品獨家特色，鞏固既有市場也吸引年輕族群、拓展更多商機。

臺鹽海洋鹼性離子水的市場能見度日高，並曾四度榮獲國慶指定用水台南市議會日前舉辦第10屆台日交流高峰會，獲台日交流高峰會指定用水。

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