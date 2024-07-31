【時報-台北電】料工廠活動萎縮，周二上海天膠期貨續跌1.5%；因市場預期中國7月的製造業活動可能連續第3個月萎縮，係因房地產危機及就業不穩定拖累經濟成長所致。加上亞洲股市普遍疲軟情緒進一步打壓橡膠價格，令上海天膠期貨續跌1.5%；其中大阪交易所OSE橡膠1月期貨跌0.4%，報每公斤315.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠8月期貨跌1%，報每公斤161.80美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨跌1.5%，收於每噸14135元人民幣。

亞洲現貨市場漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.6%，報每公斤80.57泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌1.5%，現貨價每公斤171.65美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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