【時報-台北電】運價拖累，周二BDI指數續跌2%；隨著太平洋區貨盤持續偏少，且FFA遠期合約價格走軟，加上颱風過後可用運力漸增，令海岬型與巴拿馬型船運價合計減少近870美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數續跌2%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌35點，收1762點，跌幅2%；海岬型運費指數(BCI)下跌83點，收2499點，跌幅3.2%；其平均日租金為每艘20729美元，減少682美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌20點，收作1772點，跌幅1.1%，其平均日租金為每艘15945美元，減少187美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌6點，收作1377點，跌幅0.4%。(編輯：王聖為)(商品行情網)

《台北股市》台灣五十指數17969.84點，跌35.1點，跌幅0.19％
《商情》期鋁創5個月新低；期金漲逾1%；原油連3黑；BDI續跌2%
《商情》需求不振 7/29BDI指數連7黑
《商情》美豆暴跌；BDI連7黑；期鋁觸逾4個月新低；原油跌近2%
#運價拖累 #BDI #續跌 #運費 #跌幅
透過Google新聞追蹤旺得富