國內ETF市場強強滾，截至今年6月底，共達238檔、規模5.29兆元，占整體證券投資信託基金規模8.4兆的62.95%，規模已成為亞洲市場第3大。金管會昨宣布，將開放主動式ETF及被動式多資產ETF，今年底前調整法規，明年可望有商品問世，預估2026年規模上看2000億。

金管會表示，觀察國外ETF發展，投資人對主動式ETF與多資產ETF需求強烈，台灣若要成為亞洲資產管理中心，勢必要有優質金融商品，因此決開放新型ETF。

所謂「主動式ETF」，與一般ETF一樣在交易所掛牌交易。不同的是，現行被動式ETF是根據一套選股規則，追蹤、複製標的指數的績效表現；而主動式ETF，則由基金經理人依投資目標與策略，主動選股操作，介於主動管理基金與被動式ETF之間，優點在於既有被動式ETF的透明度，又兼具主動型基金的靈活度。

根據金管會規劃，未來主動式ETF投資組合採全透明方式，須每日向市場公告ETF實際投資組合。金管會副主委陳彥良形容，被動式ETF類似固定菜色的便當，而主動式ETF則如同餐廳，每天會有專業廚師替投資人買菜料理。

至於被動式多資產ETF，則是除了現行的股票、債券ETF之外，新增可同時配置股債資產的平衡型ETF，初期採股票、債券固定比例。對於想要採取股債配置的保守型投資人來說，可免去自行定期計算股債再平衡的麻煩，由ETF經理人代勞。

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