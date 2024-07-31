快刷存摺，334萬人的小確幸來了，首批綜所稅退稅今天入帳！網友熱烈討論退稅怎麼用會更有效率，有人說早上退稅通知入帳，又有閒錢可以買高股息ETF了，尤其受益人數最多的國泰永續高股息(00878)將於7月底進行評價，預計這兩天官方就會公告第3季配息金額，不少網友敲碗再加碼可能性高。

堪稱國民ETF的00878目前受益人數高達132萬人，是台股ETF當中的第1名，從過去4季觀察，各配出0.35元、0.35元、0.4元及今年5月的0.51元，有節節升高的趨勢，加上平均「5.5天」就完成填息的紀錄，網友認為現在的00878入手價不到23元，「有便宜還不撿嗎」？

由於即將在這兩天公告配息，網路揣測各種數字，有人估0.4~0.45元之間，有人估0.5元，也有人認為至少持平維持0.51元，最高有人猜測至0.6元，另外有人說「太多，公布出來你會怕！」也有網友說「我喜歡被嚇到」、「急死我了」、「希望不要太差」，這幾日18萬人的00878討論社團已經炸鍋。

儘管今年高股息ETF鬧得沸沸揚揚，百萬00878鐵粉們還是忠心力挺，ETF專家即分析，00878的指數邏輯和其他投信為了吸客各出花招大有不同，00878追蹤的是MSCI編制的指數，具備低波抗跌的產業分散性，有別於其他高股息ETF可能僅聚焦科技或半導體業，00878有金融、電子、傳產，今年以來有AI點火，金融帶頭衝，下個月除息後，還有看頭。

存股達人指出，獨鍾00878的最大原因，就是因為00878特別篩選大市值、過去3年EPS和ESG表現優異的領頭企業，成分股和其他高股息重疊度不高，訴求讓投資人真正是定期享穩健的現金流，不選景氣循環股、也不挑波動大的中小型股，過去四年以來，還有真實追漲抗跌的歷史數字可證明00878的實力。

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