《盤中解析》台積、發哥仍受困 台股苦守22000

【時報記者莊丙農台北報導】美股高科技股重跌，台積電ADR挫近3.5％，台股開盤壓力大，台積電(2330)、聯發科(2454)聯袂下挫，不過，鴻海(2317)、台達電(2308)等挺身而出，加權指數力守22000點，預估今日大盤成交金額約在3200億元。
台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民指出，FED降息延後降息幅度縮小，市場預期2024年FED降息恐將落在11~12月甚至以後，幅度減少至1碼，加上市場認為川普當選機率高，不可預測性將不利股市，川普政策影響性提前影響股市，以及近期美國科技巨頭財報不如預期，導致近期台股回檔修正。
不過，就科技業展望分析，AI三大要素算力算法數據持續進化，AI PC、機器人，生成AI在2024年開始落地應用，而算力平台演進速度超過摩爾定律，顯示產業拓展腳步持續，有利帶動台灣科技股業績成長，分析師估今明二年台灣上市櫃企業獲利成長皆可達二位數，在基本面強勁下，台股後市行情仍可期，短線的急跌反而提供逢低布局良機，不建議殺低持股。
黃鈺民表示，隨著AI商機大爆發，台灣IC設計產業將是主要受惠者之一，明年台灣IC設計公司成長動能將延續，因此，在股價急速修正下，可望吸引買盤逢低中長線布局。建議逢低優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握一籃子績優IC設計股後市行情。
#台股 #AI #台積電 #聯發科 #台新臺灣IC設計動能
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：