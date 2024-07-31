【時報記者莊丙農台北報導】美股高科技股重跌，台積電ADR挫近3.5％，台股開盤壓力大，台積電(2330)、聯發科(2454)聯袂下挫，不過，鴻海(2317)、台達電(2308)等挺身而出，加權指數力守22000點，預估今日大盤成交金額約在3200億元。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民指出，FED降息延後降息幅度縮小，市場預期2024年FED降息恐將落在11~12月甚至以後，幅度減少至1碼，加上市場認為川普當選機率高，不可預測性將不利股市，川普政策影響性提前影響股市，以及近期美國科技巨頭財報不如預期，導致近期台股回檔修正。

不過，就科技業展望分析，AI三大要素算力算法數據持續進化，AI PC、機器人，生成AI在2024年開始落地應用，而算力平台演進速度超過摩爾定律，顯示產業拓展腳步持續，有利帶動台灣科技股業績成長，分析師估今明二年台灣上市櫃企業獲利成長皆可達二位數，在基本面強勁下，台股後市行情仍可期，短線的急跌反而提供逢低布局良機，不建議殺低持股。

黃鈺民表示，隨著AI商機大爆發，台灣IC設計產業將是主要受惠者之一，明年台灣IC設計公司成長動能將延續，因此，在股價急速修正下，可望吸引買盤逢低中長線布局。建議逢低優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握一籃子績優IC設計股後市行情。