《經濟》AI支撐 6月製造業景氣連3綠燈

【時報-台北電】受惠於美國通膨數據低於市場預期，電子類股在AI需求擴增及美國科技類股走揚帶動下，6月台股屢創新高，推升經營環境面指標表現。台經院公布113年6月製造業景氣信號值為14.10分，較上月修正後之13.64分增加0.46分，燈號為連三個月亮出代表景氣持平的綠燈。

台經院表示，全球經濟緩步復甦，終端需求回溫，然通膨、高利率、地緣政治風險等因素持續干擾全球製造業景氣。在國內方面，隨著積體電路進口動能延續，廠商備料意願提升，加上部分原物料價格上揚及低基期影響，6月進口年增33.9%，助長原物料投入指標表現。石化原料供過於求、半導體成熟製程競爭壓力仍大，令製造業廠商對當月景氣看法較上月明顯轉差。

整體來看，6月製造業景氣燈號續為持平的綠燈，儘管個別產業的復甦力道不同，然觀察近期製造業相關經濟數據，資訊電子業表現強勁，部分傳產出口與生產指數年增率已由負轉正，加以製造業廠商對於未來景氣看法仍偏向樂觀，且下半年消費性電子進入新品備貨旺季，有助於外銷接單動能，預期我國整體製造業景氣將持續轉好。

展望未來，台經院指出，年底美國總統大選將對全球政經發展帶來關鍵性影響，若川普贏得美國總統大選，美國政策可能會在外交、貿易、能源、移民、氣候變遷和對外援助方面發生重大變化，政府更迭導致政策不連貫可能削弱全球對美國長期政策的信心，降低其作為合作夥伴的可靠性。

此外，AI需求是否如預期強勁，據高德納諮詢公司(Gartner)預測，2024年全球IT支出將達到5.06兆美元，比2023年成長8%，預計2030年將達到8兆美元，主要推動力來自於生成式AI的需求。全球有越來越多的公司正在將注意力轉向業務營運數位化，生成式AI服務將進一步推動需求。不過，AI是否能提供足夠的投資回報仍存在不確定性，若未達預期，需求可能降溫，進而衝擊國內相關產業的營收表現，都是要持續觀察的重點。（編輯：沈培華）