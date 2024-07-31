【時報-台北電】周二ICE棉花期貨上漲，因受到工廠買盤推動，加上美國股市的樂觀情緒提振投資人對棉花的購買吸引力，令期棉漲近1%。

鄭棉持平，目前期棉重心抬升，商業庫存仍在增加，下游市場階段性回暖，紡企需求尚可，購實單並不多，市場觀望情緒較濃，無明顯上漲之動能，致鄭棉維持價格不動。

終場ICE美國交易所2號棉花10月棉漲0.95%，報每磅68.15美分；終場中國鄭州商品期貨9月期棉結算持平，報每公噸14115人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情)