【時報-台北電】盤中焦點股：

1.台積電(2330)：昨夜ADR收盤重跌3.42%，但盤後跌幅大舉收斂，今早續開低11元、報929元，但承接買盤不弱，暫穩930元之上。

2.橋椿(2062)：全年業績將逐季回升恢復成長，股價逆漲觸漲停，再創本波新高。

3.高鋒(4510)：外資偏多護體，晨盤噴量觸漲停，攻上30元高檔區。

4.錸德(2349)：無懼法人偏空，低檔連拉4根紅K，盤初一度大漲9%，站穩五日線。

5.國巨(2327)：上半年EPS 24.04元、樂觀看Q3，利多打敗空頭，一度飆高6%。

6.定穎投控(3715)：上半年每股獲利2.24元，泰國廠新產能加入拚後市，一度勁揚5%望向60元。

7.世界(5347)：Q3稼動率估近7成、毛利率上看3成，盤初股價跌約3.5%反應。

8.中華(2204)：H1每股盈餘4.5元，優於去年同期的2.83元，但盤初股價續跌逾5.5%。

9.世紀鋼(9958)：法人近期偏多+股價跌多，盤初逆勢彈升逾3%，向上方5日線逼近。

10.宏旭-KY(2243)：上半年營運亮眼+法人近期買多賣少，盤初逆勢續彈逾2%。

11.華邦電(2344)：近期法人持續賣超拖累股價挫跌，8月2日法說在即，今早開低走高，強於大盤。

12.矽格(6257)：上半年每股盈餘3.25元，股價開高逾2%。

13.智原(3035)：Q2每股賺1元，NRE營收續創新高，估本季業績增長，股價開低震盪。

14.盛群(6202)：公司法說會表示Q3營收類似Q2，轉盈比較拚，股價承壓。

15.聯詠(3034)：將在8月6日召開法人說明會，美系外資看Q3成長有限，續喊加碼、看666元，股價跌2%續探底。

16.瑞昱(2379)：第2季每股純益8.55元，為近八季高點，估Q3營收微增，盤初大漲4%站回季線。

17.力成(6239)：第2季淨利季增5%、EPS 2.45元，上半年每股賺4.77元，將攻先進封裝和矽光子，股價低檔震盪。

18.雲品(2748)：今日除息，股價小跌。公司看好下半年館內外動能穩步走揚。

19.志強-KY(6768)：上半年每股賺4.02元，年增166%，搭奧運題材股價攻百元新高。

20.聯發科(2454)：今下午舉行法說會，市場看第三季旺季微溫，股價下挫續築底。

21.健策(3653)：全球高效散熱產品的需求增長，本土法人全力挺進，早盤續強走高逾2%。

22.鴻海(2317)：iPhone題材穩軍心，今早黑翻紅，拚返200大關。

23.美隆電(2477)：開發新市場力拚今年成長，一連兩日留下影線，股價逆揚逾3%。

24.長華*(8070)：訂單能見度看到2026年，外資、投信齊買超，早盤走高約1%，突破底檔區間。

25.京城(2524)：眾利多昨日攻破百元，多方煞車止不住，早盤再創高突破110元。

26.潤弘(2597)：外資連10買、投信連9買，籌碼面堅若磐石，走揚逾3%再創高。

27.雲豹能源(6869)：昨日一度跌停，今日回神一度反彈逾半根，目前漲幅收斂至約3%。

28.美律(2439)：迎IPhone 16新品旺季，今日股價平盤上下狹幅震盪，表現抗跌。

29.是方(6561)：AI需求強勁，將再建一座新IDC中心，激勵股價上漲近6%。

30.奇鋐(3017)：GB 200伺服器搭配的水冷板模組Q3試產，下半年營收看俏，股價由黑翻紅，站穩半年線。

31.福裕(4513)：營建題材帶旺，價量俱揚續創26年新高。

32.太普高(3284)：法人預期今年營收、獲利樂觀可期，外資連買加持，股價強彈半根停板，續創歷史高。

33.海悅(2348)：全年有望首度挑戰大賺2個股本，股價急拉逾半根停板，快步邁向填權息。

34.銘旺科(2429)：外資偏多加持，止跌反彈連拉2根漲停，重登月線。

(編輯：李慧蘭)

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