【時報記者任珮云台北報導】第一金(2892)旗下第一銀行統籌主辦勤億蛋品科技5年期新臺幣20億元聯貸案，該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款、支應擴廠投資計劃暨充實營運及購料週轉金，在12家金融同業踴躍參與下，最終獲48.53億元的額度支持，達目標之2.11倍，最終以20億元結案。

勤億蛋品科技成立至今已達44年，為國內蛋品業龍頭企業，主要經營液蛋、殺菌液蛋、客製化服務、洗選蛋及滴雞精等業務，是國內最大液蛋供應商，並以自有品牌「勤億」銷售全臺，服務涵蓋大型食品廠、烘焙業、五星飯店、連鎖餐飲、團膳等多元客戶群。為擴展營運基磐，勤億從前端雞隻飼養至後端產品物流配送，延伸至堆肥處理及雞蛋相關生技產品開發，積極建立上下游一貫化的垂直整合作業，近年來更致力於提升生產效率及自有蛋源比例，積極增建自有牧場，擴大雞隻飼養規模，以掌控雞隻安全性，並滿足國內訂單需求量；此外，亦規劃興建堆肥處理場，將雞糞加工處理成肥料，使廢棄物轉化為資源，推動循環經濟發展。

為進一步實現企業永續發展，勤億蛋品2021年起導入「ESG永續經營報告書」，本次聯貸案亦以永續觀點置入ESG(環境、社會、公司治理)永續指標連結授信條件，透過檢視勤億蛋品之各項永續績效指標，並視指標達成績效，給予優惠利/費率減碼，以接軌國際永續發展趨勢。

第一銀行2024年上半年市場主辦實績名列前茅，國內聯貸管理銀行(Bookrunner)排名第二、主辦銀行(MLA)排名第三，近期亦完成越南地區3件海外聯貸案，於海外聯貸市場成果豐碩。