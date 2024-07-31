【時報-台北電】31日陸股三大指數集體開低，滬指報2877.54點，跌0.06%；深成指報8446.50點，跌0.26%；創指報1623.04點，跌0.48%。
大盤不振，強勢板塊卻不少。工業母機板塊震盪走強，華東重機漲停，昊志機電漲超5%，科力爾、巨輪智慧、華中數控等跟漲。機器人概念股衝高，柯力感測漲超6%，步科股份漲超4%，鳴志電器、斯菱股份、領益智造、豐立智能等紛紛上揚。
券商股再度沖高，錦龍股份觸及漲停實現8天5板，華鑫股份漲超9% 。國盛金控、東北證券、天風證券等跟漲。商業航太板塊震盪走高，騰達科技漲停走出8連板，航太晨光4連板，大業股、航宇微、本川智能等跟漲。
叫車、智慧交通板塊盤初走強，錦江線上漲停走出8天5板，深康佳A、龍江交通漲停，大眾運輸、海汽集團等漲幅居前。（編輯：張嘉倚）
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