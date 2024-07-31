【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●Edward Jones首席投資策略師Mona Mahajan在談到季報時表示，我們看到企業獲利增長正在擴散，我們確實認為就科技股的財報而言，標準很高。如果我們察覺到AI支出有任何冷卻的跡象，可能會看到股票拉回一點。但我們已經歷過一次還不錯的修正。Mahajan並表示，在她看來，「軟著陸」前景仍然完好無損，央行可能降息，加上通膨放緩，可能有利於市場持續擴大，因為投資人正在關注巨型科技股以外的族群。

●Principal Asset Management首席全球策略師Seema Shah表示，通膨呈下降趨勢，有助於聯準會降息，再加上仍然穩健的經濟前景和強勁的公司獲利，這應該會提振風險資產，並使投資回報從科技股向外擴散。

●包括AI熱門股輝達、美超微（Super Micro Computer）等主要科技股遭打入熊市，亦即其截至周二的股價與52周高點相比下挫至少20%。美超微周二收跌4.50%，與3月8日觸及的52周高點相比下跌約46%。安謀（Arm Holdings）自7月9日以來下跌約30%。高通自6月18日以來跌逾26%。輝達自6月20日觸及52周高點以來下跌25%。科林研發（Lam Research）自7月11日站上高點以來已回落23.5%。