台灣今年上半年股市熱絡帶動房市量價齊揚，不過，並非所有營建股都能跟著AI吃香喝辣。財信傳媒董事長謝金河30日發文分享，鄉林與永信建設都成立於1980年，鄉林選擇跨足兩岸，永信則投資台灣、深耕高雄，如今永信建登漲停308.5元，鄉林僅11.5元，反映不同經營理念下的結果和兩岸投資變化，前者10年來股價剩1/3，後者則漲逾10倍。
謝金河昨日在臉書發布「全台灣最低調的上市公司董事長」一文，分享他對營建股經歷兩岸交流10年來的觀察。他提到，臉書好友謝子良分享一篇文章內寫著「一個投資中國，深耕中國人，10年來股價跌到剩下三分之一，一個投資台灣，深耕高雄，10年來股價漲超過10倍」，他正好經歷這個大時代，正好可以補充一下。
謝金河表示，1989年台灣錢淹腳目的時代，高雄最早的豪宅百吉、百利大樓每坪可以賣到30到40萬元，這個時候賣掉高雄的房子可以在大陸精華的城市買到很便宜的房子，然而，這也是台灣資金大失血的開端。
鄉林與永信建設都在1980年代成立；鄉林建設董事長賴正鎰跨足兩岸，後來也在青島投資涵碧樓，鄉林建設在2005年上市，股價最高到124元；永信建設在1998年上櫃，股價最慘跌至8元；引述謝子良的說法，永信建設投資台灣、深耕高雄，永信建設董事長陳俊銘只在高雄蓋大樓；鄉林則在大陸大興土木，賴正鎰不時站出來駡台灣政府；這兩家公司的股價今天出現兩極化的變化，永信建設漲停板308.5元，鄉林建設11.5元，這也突顯經營者的經營理念及兩岸投資的變化。
謝金河回憶，永信建設董事長陳俊銘是高他三屆的政大企管系學長，在大一那年在政大的巷弄內租進了前台北市議員周洪根的房子，在那棟樓內住的正好是政大13屆的學長，他在大一就認識陳俊銘；畢業後，陳俊銘到舊金山大學讀研究所，回來接下父親的建築事業，並把班上同學兜在一起創業，像董事洪益源、胡其忠、林松喬都是同學；從1987年迄今，大家並肩作戰，如今開創一家市值671億元的企業。
不過，謝金河也透露，《今周刊》、《財訊》幾10年來想採訪陳俊銘都不得其門而入，上他公司網站，也找不到半張照片，《今周刊》勉強刊登一張戴口罩的股東大會照片，這位大三屆的學長，陳俊銘可能是他看過最低調，堅持不曝光的老闆！
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：