台灣今年上半年股市熱絡帶動房市量價齊揚，不過，並非所有營建股都能跟著AI吃香喝辣。財信傳媒董事長謝金河30日發文分享，鄉林與永信建設都成立於1980年，鄉林選擇跨足兩岸，永信則投資台灣、深耕高雄，如今永信建登漲停308.5元，鄉林僅11.5元，反映不同經營理念下的結果和兩岸投資變化，前者10年來股價剩1/3，後者則漲逾10倍。

謝金河昨日在臉書發布「全台灣最低調的上市公司董事長」一文，分享他對營建股經歷兩岸交流10年來的觀察。他提到，臉書好友謝子良分享一篇文章內寫著「一個投資中國，深耕中國人，10年來股價跌到剩下三分之一，一個投資台灣，深耕高雄，10年來股價漲超過10倍」，他正好經歷這個大時代，正好可以補充一下。

謝金河表示，1989年台灣錢淹腳目的時代，高雄最早的豪宅百吉、百利大樓每坪可以賣到30到40萬元，這個時候賣掉高雄的房子可以在大陸精華的城市買到很便宜的房子，然而，這也是台灣資金大失血的開端。

鄉林與永信建設都在1980年代成立；鄉林建設董事長賴正鎰跨足兩岸，後來也在青島投資涵碧樓，鄉林建設在2005年上市，股價最高到124元；永信建設在1998年上櫃，股價最慘跌至8元；引述謝子良的說法，永信建設投資台灣、深耕高雄，永信建設董事長陳俊銘只在高雄蓋大樓；鄉林則在大陸大興土木，賴正鎰不時站出來駡台灣政府；這兩家公司的股價今天出現兩極化的變化，永信建設漲停板308.5元，鄉林建設11.5元，這也突顯經營者的經營理念及兩岸投資的變化。

謝金河回憶，永信建設董事長陳俊銘是高他三屆的政大企管系學長，在大一那年在政大的巷弄內租進了前台北市議員周洪根的房子，在那棟樓內住的正好是政大13屆的學長，他在大一就認識陳俊銘；畢業後，陳俊銘到舊金山大學讀研究所，回來接下父親的建築事業，並把班上同學兜在一起創業，像董事洪益源、胡其忠、林松喬都是同學；從1987年迄今，大家並肩作戰，如今開創一家市值671億元的企業。

不過，謝金河也透露，《今周刊》、《財訊》幾10年來想採訪陳俊銘都不得其門而入，上他公司網站，也找不到半張照片，《今周刊》勉強刊登一張戴口罩的股東大會照片，這位大三屆的學長，陳俊銘可能是他看過最低調，堅持不曝光的老闆！