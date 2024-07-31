【時報記者張漢綺台北報導】國巨公司(2327)上半年每股盈餘為24.04元，國巨預估，第3季可望季增低個位數，單季合併毛利率及營業淨利率均可望季增低個位數百分點，3家美系外資最新報告同步看好國巨，其中一家美系外資將國巨目標價上調至905元，激勵國巨今天早盤股價逆勢大漲。

國巨今年上半年合併營收599.23億元，年增13.4%，合併毛利率為34.5%，年增1.4個百分點，營業利益為114.46億元，營業利益率為 19.1%，較去年同期增加0.2個百分點，歸屬於本公司業主稅後淨利為100.62億元，年增28.1%，每股盈餘24.04元；其中第2季合併營收314.18億元，較上季增加10.2%，年增17.4%；單季合併毛利率為35.1%，較上季增加1.3個百分點，較去年同期增加1.9個百分點；營業利益為64.82億元，營業利益率為20.6%，較上季增加3.2個百分點，年增1.7個百分點，單季歸屬於母公司業主之合併稅後淨利為54.53億元，較上季增加18.3%，年增46.6%，單季每股盈餘為13.02元。

由於客戶端的庫存已趨向健康水位，國巨樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望，國巨表示，目前特殊品與標準品B.B. ratio持續維持在1上下或是比1微高，預估第3季合併營收可望季增低個位數，單季合併毛利率及營業淨利率均可望季增低個位數百分點，其中標準品產能利用率可望從第2季的50%拉升至65%，特殊品產能利用率將由70%拉升至75%。

國巨法說會後，3家美系外資最新報告同步看好國巨，並有2家美系外資上修國巨獲利預估及目標價，其中1家美系外資看好國巨產品多元化、營收穩定成長及毛利率持續改善，儘管短期市場仍可能波動，但美系外資預期，國巨提升產能利用率，並增加AI相關應用產品可望成為從下行週期回升的助力，美系外資將國巨2024年每股盈餘預測上調6%，並微幅調整2025年/2026年預估，預期國巨2024年/2025年/2026年每股盈餘分別為52.19元/60.34元/67.15元，重申「買進」評等，目標價由795元上調至905元。

一家美系外資將國巨2024年/2025年/2026年營收上調1%/1%/1%，並將獲利預測上調4%/3%/2%，以反應優於預期的消費性產品與AI相關市場需求，預估國巨2024年/2025年/2026年每股盈餘為51.36元/62.41元/71.56元，重申「買進」評等，目標價由825元調升至850元。

另一家外資則給予國巨「建議加碼」評等，目標價由712元上調至725元。