【時報記者任珮云台北報導】國內首屆高齡健康博覽會將於8月2日盛大登場，長期關注高齡友善議題的兆豐金(2886)旗下兆豐銀行，積極參展打造樂齡場景，結合樂退健檢、退休財產規劃與安養傳承金融商品等展區互動，邀民眾體驗以及早掌握退休理財術。

面對即將來臨的超高齡浪潮，從2025年起全台每5人就有1人超過65歲，活到老富到老不只是老年人的課題，而是每個人都需要及早為自己準備的一輩子理財規劃。

持續關注高齡化社會議題且多年來積極推出因應相關對策與方案的兆豐銀行，此次展覽以高齡友善金融出發組成五大主題展區，帶領民眾以多元體驗來了解退休生活擁有創富與傳富之道：

一、兆豐退休健診服務：從「資金、保障、保全、生活、投資」等五大面檢視財務缺口，為民眾提供更全面、符合其實際需求的退休理財規劃建議。

二、樂齡友善服務區：體驗兆豐銀行專為高齡族及疑似失智者打造的樂齡友善金融服務空間，空間採用暖色系的色調及設置指梯、觸摸牆、健腦式互動訓練機等，增加行員服務客戶的相關訓練，以建立友善溫暖的金融環境。

三、兆豐金融FIDO服務：兆豐銀行領先全台銀行推出金融FIDO服務，助民眾輕鬆完成金融跨體系數位身分驗證。串聯銀行、信用卡、證券、保險等不同體系業務，透過打造單一身分認證入口，只要於「兆豐身分認證APP」註冊成功且完成行動裝置及生物辨識綁定的客戶，未來無須再輸入繁雜的網銀帳號密碼，即可輕鬆又安全地進行身分驗證，提升金融服務便利性。

四、以房養老貸款服務：兆豐銀行提供以房養老貸款服務，協助有房產銀髮族每月取得生活安養金，不需向兒女伸手，憑自己的能力讓生活有品質，也讓退休生活更有尊嚴。

五、全齡健康打造財務安全與韌性：兆豐銀行積極推廣安養信託，為長者提供信賴的專業服務，並持續拓展超過200家信託異業結盟夥伴，共同實現在地安老及財產守護。

由生策會、生策中心與經濟部產發署、經濟部、國家衛生研究院及數發部合辦的「第一屆高齡健康產業博覽會」8月2日至4日在世貿一館登場。