台股自7/11高點24416點下修超過2500點，跌幅逾10%，近日在季線之下盤整，昨美股輝達大跌7%，但台股今天早盤跌勢相對有限。隨著台股指數「打9折」，存股族青睞的ETF也出現甜甜價，吸引投資人逢低承接。

觀察證交所定期定額交易戶數，6月有5檔ETF超過10萬人，相較個股定期定額戶數最高的台積電8.78萬人，ETF受存股族歡迎程度可說遙遙領先，其中，又以高股息ETF人氣最旺。

這5檔存股族最愛ETF定期定額戶數依序為：00878國泰永續高股息28萬1,712戶、0056元大高股息25萬8,782戶、0050元大台灣50 24萬1,735戶、006208富邦台50 17萬3,144戶、00919群益台灣精選高息11萬6,664戶。

值得注意的是，上月增加最多的並非高股息ETF，而是006208大增14,197戶，其次00878增加11,504戶、00929為7,950戶、00919為7,774戶。而0050則增加3,870戶，高股息0056反向減少834戶。

個股方面，龍頭台積電上月增加9,508戶，來到8萬7,827戶。不過，向來受存股族歡迎的金融股，則有不少逆勢下滑，包括兆豐金、合庫金、第一金等，顯示金融股存股風潮，已漸漸轉向高股息ETF。

法人表示，近日台股隨美國科技股修正而回檔，不過在AI科技發展趨勢延續下，台股長多格局並未轉變，預期在AI終端應用需求可期下，國內景氣可望持續增溫，為台股帶來支撐。台股ETF除高股息之外，投資人也可以考慮市值型或科技型的相關ETF，掌握短線回檔布局長線成長標的契機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。