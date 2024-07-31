【時報-台北電】大陸國家統計局公布，7月製造業採購經理指數(PMI)為49.4% ，較上月略降0.1個百分點，製造業景氣度大致穩定。

大型企業PMI為50.5% ，較上月上升0.4個百分點；中、小型企業PMI分別為49.4%和46.7% ，較上月下降0.4和0.7個百分點。

統計局指出，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原料庫存指數、從業人員指數及供應商配送時間指數低於臨界點。

7月生產指數為50.1% ，較上月下降0.5個百分點，高於臨界點，顯示製造業生產小幅擴張。

新訂單指數為49.3% ，較上月下降0.2個百分點，顯示製造業市場需求有所回落。

原料庫存指數為47.8% ，較上月上升0.2個百分點，顯示製造業主要原料庫存量降幅收窄。

從業人員指數為48.3% ，較上月上升0.2個百分點，顯示製造業企業用工景氣度小幅回升。

供應商配送時間指數為49.3% ，較上月下降0.2個百分點，顯示製造業原料供應商交貨時間較上月延長。（編輯：張嘉倚）

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