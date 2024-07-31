少子化衝擊又擴大！包括大同技術學院、東方設計大學、環球科大及明道大學等4所大專私校，明日（8/1）起正式走入歷史，為國內高教史上最大一波退場潮。無獨有偶，擁有47年歷史的大漢技術學院，全盛時期高達7千名學生就讀，不料日前驚爆倒閉，老師上課上到一半，竟遭無預警資遣，同樣將自8月起停招、停辦。
教育部昨（30）日表示，包含大同技術學院等4校在內，編制內的458位教職員已全部資遣或退休，898位學生則安置到鄰近或同等級學校。
關於4校校地如何運用，教育部技職司表示，東方設計大學校地將給高雄科技大學使用；大同技術學院嘉義市校區土地給嘉義市政府開發成社福園區、嘉義縣校區則給嘉義縣政府做為人才培育基地。
至於環球科大及明道大學的校地都是向台糖租用，因台糖只接受沒有建築物的土地，因此2校的校地無法直接歸還，行政院將召開協調會後，再決定由那個部會或縣市負責處理。
學生安置部分，則是安排到鄰近縣市同等級學校就讀，或可選擇戶籍地的學校就讀，如明道大學有學生被安置到北部的淡江及輔大等校，但整體來說，要回到戶籍地學校就讀的學生不到1成。
根據教育部5月核定的學生分發名冊，大同技術學院計有80名學生接受分發；東方設計大學則有123名學生；環球科技大學與明道大學則各函報375名、320名學生接受分發，分散靜宜大學、東海大學、逢甲大學等逾10校。
此外，還有建校47年的老牌私校無預警倒閉，大漢技術學院全盛時期7000名學生，培育無數優秀人才，不少花蓮在地政商人士都是校友，但現在學生僅剩279人，日前更突然宣布「8月停招、停辦」，老師才知道自己失業了，校方承認將全部資遣，發放慰問金。
據了解，校方在2月董事會通過停辦，老師事後才知道自己失業，氣得組成高教工會大漢分部抗議，但教育部7月23日召開私校諮詢會，在經過討論過後，仍同意大漢技術學院退場計畫，等於廢校大勢已定。
大漢技術學院校方則指，去年10月時，學生就只剩551人，今年7月畢業生離校後，學校更只剩下3個系，預估明年7月底就剩下約100人，而目前學校教職員共56人，董事會決定發放「資遣優退慰助金」，最高可領到7.5個月。
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