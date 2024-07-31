【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.1346元，較前一交易日升值0.18分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2024年7月31日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.1346元，1歐元對人民幣7.7439元，100日元對人民幣4.6958元，1港元對人民幣0.91336元，1英鎊對人民幣9.1900元，1澳大利亞元對人民幣4.6893元，1新西蘭元對人民幣4.2392元，1新加坡元對人民幣5.3295元，1瑞士法郎對人民幣8.1016元，1加拿大元對人民幣5.1733元，人民幣1元對1.1283澳門元，人民幣1元對0.64733馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.9643俄羅斯盧布，人民幣1元對2.5619南非蘭特，人民幣1元對192.56韓元，人民幣1元對0.51352阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52451沙特里亞爾，人民幣1元對51.2323匈牙利福林，人民幣1元對0.55605波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9666丹麥克朗，人民幣1元對1.5034瑞典克朗，人民幣1元對1.5308挪威克朗，人民幣1元對4.62824土耳其里拉，人民幣1元對2.6315墨西哥比索，人民幣1元對4.9935泰銖。(編輯：邱致馨)

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