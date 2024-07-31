【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】被視為在這場AI競賽取得領先優勢的微軟公布2024會計年度第四季（2024年4～6月）業績報告，由於旗下雲端運算服務Azure增長不如市場預期，引發巨額AI投資或許需要更長時間才能獲得回報的疑慮，周二盤後股價一度較收盤價重挫7%。

微軟周二股價下跌0.89%，收在422.92美元，目前盤後報411.40美元，較收盤價下跌2.72%，盤後跌幅較稍早前跌7%有所收斂。微軟高層在財報發布後的法說會上看好雲端事業將在2025年上半年加速成長。

微軟第四財季營收年增15%，至647.3億美元，優於分析師預測均值643.9億美元。每股盈餘年增10%至2.95美元，優於分析師預測均值2.93美元。

「智慧雲」（Intelligent Cloud,包括Azure公共雲、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、Nuance、GitHub和企業服務事業）營收年增19%，至285.2億美元，落後市場預估的286.8億美元。聚焦於AI服務的Azure等雲端服務事業營收年增29%，較前一季的年增31%放緩，也不及市場預估的年增31%。

「生產力與商業流程」（Productivity and Business Processes，包括Office生產力軟體、LinkedIn、Dynamics客戶關係管理軟體）營收年增約11%，至203.2億美元，高於分析師預估的201.3億美元。

「更多個人運算」（More Personal Computing，包括Windows、Xbox、Bing、Surface PC）營收年增14%，至159億美元，高於分析師預估的154.9億美元，主要受惠於PC市場轉強。期間Windows授權營收年增4%。

微軟第四財季以投資AI為主的資本支出達到190億美元，較前一季的140億美元提高35%、較前一年同期的107億美元成長近1倍，並創下歷史新高。

值得注意的是，微軟表示，AI業務為Azure第四財季增長貢獻8個百分點，高於前一季的7個百分點。

執行長納德拉（Satya Nadella）在法說會上表示，微軟今年市佔加速擴大，主要受到AI業務驅動。

財務長Amy Hood表示，Azure的AI服務需求強勁，但現有算力產能受限，是該事業營收不如預期的主要原因。他預估2025會計年度第一季（2024年7～9月）Azure部門營收將成長28%～29%，並可望在下半年度（2025年上半年）加速成長。不過，微軟高層提出的預測仍然不及分析師預估的第一財季Azure營收成長30.6%。

該公司預估第一財季總體營收介於638億～648億美元，不及市場預估的652.4億美元。