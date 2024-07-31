【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到市場多個板塊的財報上漲推動，歐洲股市周二收高；目前市場焦點集中在聯準會的利率決議。
周二泛歐Stoxx 600指數收盤上揚2.29點或0.45%，為514.08點。其中歐元區銀行股指數領漲1.2%。
義大利最大銀行聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)公布強於預期的季度獲利，並指出投資人未來將獲得額外回報，隨後股價上揚3.5%。
奧地利的奧合國際銀行(Raiffeisen Bank International)公布上季獲利超出預期，股價升3.7%。
營建股上漲1.3%。西班牙建商ACS在公布上半年淨利增加8%之後，股價升4%。
在數據公布方面，歐元區第二季經濟成長高於預期，但是好壞參半的現況，以及一系列悲觀的調查，為今年剩餘時間蒙上陰影。
匯豐銀行首席歐洲經濟學家Simon Wells說：有鑑於經濟成長基本上符合趨勢水準，而通膨只是緩慢地接近目標水準，因此幾乎沒有證據顯示貨幣政策具有高度的限制性。
數據也顯示，德國經濟第二季意外萎縮，七月的通膨也上升，顯示德國持續陷入困境。
聯準會將在周三(台北時間周四清晨)結束政策會議，投資人預計聯準會將在九月首次降息。
英國央行也將在本周稍晚公布最新貨幣政策。
諾和諾德(Novo Nordisk)上漲1.4%，該丹麥藥廠發布一項研究結果，顯示Ozempic藥可減少帶有2型糖尿病的吸菸患者中菸草相關的健康併發症。
英國財富管理公司St James's Place在制定六年的削減成本和改進服務計畫後，股價飆升24.8%。
義大利郵政公布第二季營業利益降幅低於預期，並上調全年獲利目標，隨後股價升4.3%。
英國烈酒製造商Diageo公布年度獲利下降4.8%，表現遜於分析師預期，隨後股價跌5.1%。
渣打銀行宣布實施史上規模最大的15億美元股票回購計畫，隨後股價上漲6%。
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