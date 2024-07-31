【時報記者王逸芯台北報導】八貫(1342)上半年稅後淨利年增率7.2%、每股純益3.36元。八貫表示，由於戶外類產品消費者需求未見明顯起色，目前除航太救生類產品之外，其他產品線評估今年偏重以急單方式為主，八貫將努力爭取第三季可以出貨的急單達交的機會，以期營收穩健。
八貫第二季營收6.20億元、營業淨利1.42億元、稅後淨利1.38億元，每股稅後盈餘(EPS)1.77元；累計上半年營收12.33億元、營業淨利2.64億元、稅後淨利2.63億元，每股稅後盈餘(EPS)3.36元。八貫第二季三率獲利表現皆較第一季增長，惟仍較去年同期減少；致上半年毛利率30.35%、營業利益率21.44%，較去年同期減少不到1個百分點，而稅後淨利率21.31%，則成長1.63個百分點。另外，由於90%外銷比重帶來上半年業外匯兌淨利3341萬元，推升上半年稅後淨利較去年同期成長1771萬元。
八貫為持續布局中長期的產品發展，進而提高產品的廣度與競爭優勢，於今年上半年較去年同期投入較多的研發費用732萬元，加上業外匯兌收益較去年同期增加2,611萬元的挹注，得稅後淨利2.63億元，考量基本每股盈餘之普通股加權平均股數追溯股票股利1元因素，得第一季每股稅後盈餘(EPS)從1.75元調整至1.59元，第二季EPS則為1.77元。
八貫表示，四大產品線以戶外產品營收規模最大，邁入第二季，戶外產品線因春夏季節款品項已於5月後陸續出貨完畢，經典款則受到美國通膨等因素，導致市場買氣較弱、產品去化速度減緩而影響客戶拉貨，而醫療產品線，則因醫療院所採購需求在FDA補貼明朗前轉趨保守，致上半年營收動能疲弱。至於三率獲利表現，第二季毛利率、營業利益率與稅後淨利率皆較上季成長，惟三率較去年同期仍小幅減少；上半年毛利率30.35%、營業利益率21.44%，分別較去年同期減少不到1個百分點，而稅後淨利率21.31%，則成長1.63個百分點。
全球經濟景氣偏弱，戶外類產品消費者需求仍未見明顯起色，八貫目前除航太救生類產品之外，其他產品線評估今年偏重以急單方式為主，除在手訂單之外，公司亦努力爭取第三季可以出貨的急單達交的機會，以期營收穩健。
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