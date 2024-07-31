【時報-台北電】美股周二科技股下挫，台積電ADR跌3.42%，但盤後上漲逾3%。台積電(2330)今(7月31日)開盤跌11元至929元，台股開盤跌逾百點，開盤五分鐘內，最低22046點，強守22000點大關，今早AI權值股走勢仍疲，被動元件大廠國巨(2327)挾業績利多強漲，金融股上揚，以及傳產股營建、能源股上揚，但整體市場買盤觀望，台股連兩天企圖止跌但上攻乏力。台股目前仍在短均、月線以及季線之下，技術面弱勢。

美國大型科技股在發布財報前遭到拋售，周二那斯達克指數跌逾1%，費城半導體指數重挫近4%，輝達收低7%、台積電ADR跌3.4%。但輝達與台積電ADR盤後反彈，目前較收盤價分別大漲逾5%和3%；台積電ADR盤後幾乎收復了前收價160.01美元惟仍在季線之下。

本周美股將迎來「七巨頭」企業發布財報，Meta、蘋果財報將陸續登場。聯準會召開為期兩天的政策會議，亦成為市場關注焦點。

國票投顧表示，周二台股以下影線紅K打下第二隻腳，22000點整數關卡支撐強勁，此外，MACD柱狀體開始收斂、KD開口逐漸縮小，暗示台股下跌力道放緩，短線浮現止跌訊號，並考量指數在外資空方力道轉強下仍逆勢翻揚，下跌空間應相對有限，底部可望成型。考量台股有觸底跡象，並且中長期仍偏多看待，當前應持續分批佈局台積電、鴻海等大型AI概念股，台股若於周三拉回不再破底，亦可挑選短線跌深電子股偏多操作。

凱基投顧分析，近日若能站上周一高點22471點，並且回補上周五所留下空方缺口(22206~22514點)，就能確認短底型態成立，正式步入跌深反彈行情，預期反彈初步目標有望向月線挑戰。操作上可伺機進場搶反彈，盤面可優先關注近日股價率先表態強彈收復5日均線相關強勢個股。（編輯：沈培華）