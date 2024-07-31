《金融》兩大央行決議前 日圓大幅震盪

【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

週二日本內閣官房長官林芳正表示，具體貨幣政策將由日本央行(BOJ)決定，預計BOJ將與政府密切協調，實施適當的貨幣政策使通貨膨脹回歸目標，並據日本政府數據顯示6月經季節調整失業率降至2.5%，低於預估中值2.6%，但求才求職比降至1.23遜於預期，令日圓受阻，而且市場等待BOJ週三結束為期兩天的貨幣政策會議，可能宣布縮減購買公債規模時間表，還可能就升息提供指引，但儘管日本通貨膨脹上行壓力揮之不去，經濟基礎仍不穩及通貨膨脹走勢與BOJ預期一致，升息可能還需要一段時間，而且週二美元兌日圓於154.20以上可能缺乏賣盤及有部分空頭回補操作，推升美元兌日圓至155.21高點。

隨後美國聯邦住房金融局公布5月房屋價格持平前月及較上年同期降至5.7%，並據世界大型企業研究會表示美國7月消費者信心指數升至100.3，但美國6月職位空缺與流動力調查(JOLTS)職位空缺數降至818.4萬個，令美元承壓，並據日本新任財務省財務官三村淳稱將維持對日圓的基本策略，干預仍是應對匯率過度波動的選擇，而且日本時事通信社報導，BOJ考慮週三結束政策會議提高短期利率至0.25%左右，激勵日圓上揚，美元兌日圓重挫至152.64低點。預估今日美元兌日圓阻力於152.70-90，支撐於151.40-60。

2.EUR/US

澳洲週三發布通貨膨脹報告，將決定澳洲央行(RBA)是否再升息，但昨日澳洲公布6月經季節調整建築許可較前月跌6.5%及第二季零售銷售較前季降0.4%超過預期，而且紐西蘭央行(RBNZ)於8月14日召開會議，因近期通貨膨脹和勞動力數據疲軟，掉期交易顯示降息機率為40%，打壓澳幣和紐元至數月低點，拖累歐元兌美元受限於1.0835高點。

隨著歐盟統計局第二季國內生產總值(GDP)數據顯示，歐元區分別較前季與上年同增長0.3%及0.6%略高於預期，法國與西班牙亦分別較前季成長0.3%及0.8%優於預估值，義大利則保持穩定，但德國意外較前季萎縮0.1%，加劇歐洲增長引擎的德國面臨長期危機的擔憂，而且歐元區7月經濟、工業和企業景氣指數憂喜參半，消費者信心指數則仍為負13.0，打擊歐元兌美元至1.0795低點。今日市場關注美國聯邦公開市場(FOMC)決議及FED主席會鮑威爾的會後新聞發布會，預估歐元兌美元阻力於1.0820-40，支撐於1.0730-50。

3.GBP/US

週二英國零售業聯盟(BRC)表示，因食品價格持續上漲及非食品項目成本下降，7月英國商店價格較去年同期平均上漲0.2%，漲幅為2021年10月以來最低，衝擊英鎊兌美元自1.2866高點走低。隨著投資者關注本週四英國央行(BOE)的利率決定，並評估英國新任財政大臣宣布削減開支的影響，而且根據LSEG 的利率概率應用程序，市場認為BOE在8月1日降息的機率接近60%及年底前將降息52個基點，擴大英鎊兌美元跌幅至1.2817低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2840-60，支撐於1.2745-65。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

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