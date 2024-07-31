【時報記者王逸芯台北報導】高通宣布，推出Snapdragon 4s Gen 2行動平台，盼藉此提升5G的普及性與可靠度。Snapdragon 4s Gen 2搭載豐富的增強功能，包括可實現無縫多工處理和生產力的強大CPU效能、能夠提升位置精確度的雙頻navIC、運用AI強化的音訊，以及流暢的遊戲速度和強大的影片串流等娛樂體驗。Snapdragon 4s Gen 2將率先由小米採用，首款裝置預計將在2024年底前推出。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，Snapdragon 4s Gen 2行動平台是推動5G技術普及的一項重大進展，讓更多人能夠以5G的速度探索世界。透過高通的尖端工程技術，得以在成本效益與可靠度之間取得平衡，以全天候的電池續航力提供強大效能，整合的AI， 並搭配5G的廣泛可及，實現更強大的行動體驗。

Snapdragon 4s Gen 2將率先由小米採用，首款裝置預計將在2024年底前推出。小米印度公司行銷長Anuj Sharma表示，還有很多人尚未體驗到5G的好處，但藉由Snapdragon 4s Gen 2，小米可以將5G連網功能帶給更廣泛的使用者，幫助重新塑造世界連網和互動的方式。