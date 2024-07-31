《基金》台股ETF投資人越跌越買 2檔周增逾萬人

【時報記者任珮云台北報導】台股ETF投資人越跌越買，總人數穩站900萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加8萬9766人，來到909萬6406人，為連續22周創新高。進一步觀察，最新一周台股ETF中受益人增加的有39檔，其中復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)周增萬人以上最具人氣。

進一步觀察，台股ETF受益人周增加前十名中就有8檔是高股息ETF，顯示出愛好高息的存股族投資人，趁台股高檔拉回，或是把握除息後的便宜價，紛紛逢低進場台股高息ETF中長線布局機會。市場法人表示，00919在除息後的甜甜價持續讓中長線投資人撿便宜進場布局，雖然00919目前仍貼息，不過，從過去四次次次填息的紀錄，還是讓投資人對其有信心未來填息表現。

群益投信表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，除了適合長期投資外，也是存股領息的好工具，不過，台股ETF的成分股選股邏輯很重要，畢竟投資人不希望領高股息賠價差，因此選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。

群益投信強調，雖然近期大盤修正至季線位置，不過目前60/120/240MA仍處於上升趨勢，KD指標已在低檔緩步黃金交叉。對於台股後市，觀察風險指標除VIX外如公債殖利率、信用價差皆維持低檔，預期無系統性風險。而台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率29%。考量今年台灣GDP仍將回到3-4%歷史均值，因短期波動仍有一定，不過長多格局仍可期，指數修正反而要把握逢低布局投資契機。