【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數263.04點，跌0.32點；總計199家漲、309家跌、94家持平；委買1152038張、委賣336328張；總成交值2.81億元。

《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數263.57點，成交值644.65億元
《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數262.56點，成交值438.67億元
《櫃買市場》櫃買市場13:30，指數262.30點，成交值1050.75億元
《櫃買市場》櫃買市場13:00，指數262.55點，成交值904.20億元
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