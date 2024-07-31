《期貨》8月台指期開盤下跌202點 力守22000點

【時報記者郭鴻慧台北報導】科技巨頭財報公布前遭拋售，輝達重挫7%、台積電ADR大跌3.4%，美股四大指數昨夜全面收黑，費半指數下殺3.88%傷勢最重，台股ADR也全軍覆沒，台積電(2330)跌3.42%、聯電(2303)跌1.59%、日月光(3711)跌2.81%；惟輝達、台積電ADR盤後逆轉盤勢強彈，但仍衝擊台指期夜盤下挫354點。8月台指期今日開盤下跌202點，為22050點，金融期持平開出、電子期開低。
永豐期貨指出，台股週二上漲59.08點，收在22223.57點，成交值3914.88億元。台指期下跌4點至22252點，正價差為28.43點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2598口至-18148口，其中外資淨空單增加2736口至-39033口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1283口至-22780口。
永豐期貨表示，週二早盤指數刷洗劇烈，但10:30跌破夜盤低點恐慌情緒並未蔓延，且隨後IC封測等台積電概念股量縮價穩，午盤過後台積電拉尾反彈，終場指數震盪走高小漲作收，週選波動度明顯壓縮，價平和收斂回正常水位。目前指數量縮回4000億元以下，留意後續補量攻擊方向，順勢操作為宜。
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