【時報-台北電】大台北(9908)113年第二季財務報告董事會，召開日期為8月8日。(編輯：龍彩霖)

《油電股》欣雄第2季財報 8月8日提報董事會
《外資》賣超股：聯電、友達、緯創
《油電股》大汽電董座解任 8月生效
《證交所》佳必琪等16家 8月證交所辦法說
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