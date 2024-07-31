時報-商情早報

1.7/30紐約期金漲逾1%。

2.LME：07/30期銅收8972.00美元/公噸，跌54.00美元。

3.NYMEX：07/30 9月輕質原油跌1.08美元，每桶為74.73美元。

4.07/30西德州原油下跌1.10美元，每桶為76.17美元。

5.07/30BDI運費指數為1762.00。

6.SICOM：07/30天然橡膠8月期貨RTSR20下跌1.70美分。

7.NYCE：07/30 10月棉花漲0.64美分，每磅為68.15美分。

8.CBOT：07/30 8月黃豆粉跌，每公噸為1027.25美分。

9.07/30TRJ-CRB下跌0.20，為274.74。

10.07/30 SGX 62%鐵礦石報每公噸105.84美元，跌0.25美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-周二紐約期金漲逾1%，由於投資者仍樂觀認為，美國聯準會(Fed)本周政策會議結束時，可能會透露9月降息的線索，增加投資人對黃金的購買樂觀情緒，令黃金上漲，另外市場將靜待更多經濟數據報告；終場收盤報價，12月黃金漲26.40美元，報2451.90美元；9月白銀漲0.66美元；10月鉑金漲13.40美元；9月鈀金跌6.10美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-避險情緒提升，期鋁跌創5個月新低；因對中國需求前景的擔憂，中國房地產業的持續困境，以及宏觀經濟數據缺乏大幅度復甦，加上降息時機的不確定性，加劇了對有色工業金屬的悲觀情緒，致倫敦(LME)鋁價跌創5個月以來的新低。終場周二期鋁下跌26美元；期銅下跌54美元；期錫下跌517美元；期鎳上漲234美元；期鋅下跌8美元；期鉛下跌32.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周二國際原油期貨連3黑，並跌至7周新低，受累於中國需求前景趨疲，市場預期歐佩克及其減產同盟國可能在8月初的市場監測會議上維持產量政策不變，促使油價跌逾1%，並為連續第3天走低，終場NYMEX-9月輕質原油期貨下跌1.08美元，報每桶74.73美元，倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌1.15美元，報每桶78.63美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價拖累，周二BDI指數續跌2%；隨著太平洋區貨盤持續偏少，且FFA遠期合約價格走軟，加上颱風過後可用運力漸增，令海岬型與巴拿馬型船運價合計減少近870美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數續跌2%；其中最新報價BDI指數下跌35點，收1762點，跌幅2%；BCI指數下跌83點，收2499點，跌幅3.2%；BPI指數下跌20點，收作1772點，跌幅1.1%；BSI指數下跌6點，收作1377點，跌幅0.4%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-料工廠活動萎縮，周二上海天膠期貨續跌1.5%；因市場預期中國7月的製造業活動可能連續第3個月萎縮，係因房地產危機及就業不穩定拖累經濟成長所致。加上亞洲股市普遍疲軟情緒進一步打壓橡膠價格，令上海天膠期貨續跌1.5%；其中大阪交易所OSE橡膠1月期貨跌0.4%，報每公斤315.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠8月期貨跌1%，報每公斤161.80美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨跌1.5%，收於每噸14135元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米、小麥和大豆期貨下跌，收於2020年以來的最低價，因美國農作物數據和天氣強化了對豐收的預期，而對中國需求的擔憂也籠罩著大宗商品市場，美國中西部地區的降雨預計將有利於該地區的作物，該地區的作物在美國農業部周一的作物進展報告中獲得了較高的評價，終場9月小麥跌7美分，9月玉米跌7.5美分，8月大豆跌27.5美分， 8月黃豆油跌0.09美分，8月黃豆粉跌3.5美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-周二ICE棉花期貨上漲，因受到工廠買盤推動，加上美國股市的樂觀情緒提振投資人對棉花的購買吸引力，令期棉漲近1%；終場ICE美國交易所2號棉花10月棉漲0.95%，報每磅68.15美分；終場中國鄭州商品期貨9月期棉結算持平，報每公噸14115人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-全球供應強勁，鐵礦石延續跌勢；因中國重要的政治局會議後未有實質刺激政策結果，曠日持久的房地產危機，和就業不穩定拖累中國經濟成長之際，加上全球供應強勁的前景，打壓新加坡和大連鐵礦石期貨價格進一步回落。終場周二新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.24%，報每噸105.84美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.09%，報每噸769人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)