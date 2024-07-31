台股近來走勢如同雲霄飛車，單日震盪動輒500點，但ETF存股族卻是越跌越買，統計至上周五（26日）止，台股ETF受益人數穩站900萬大關，來到909萬6406人，連22周創高。

進一步觀察，最新一周台股ETF中受益人增加的有39檔，其中00929、00919周增萬人以上最具人氣，其他包括0056、006208、00878等5檔，股東人數也周增逾5千人。

同時，台股ETF受益人周增前10名中，有8檔是高股息ETF，顯示出愛好高息的存股族投資人，趁台股高檔拉回，或是把握除息後的便宜價，紛紛逢低進場台股高息ETF中長線布局機會。

市場法人表示，00919在除息後的甜甜價持續讓中長線投資人撿便宜進場布局，雖然00919目前仍貼息，不過，從過去4次次次填息的紀錄，還是讓投資人對其有信心未來填息表現。

展望台股後市，群益投信表示，雖然近期大盤跌破季線位置，不過目前60/120/240MA仍處於上升趨勢，KD指標已在低檔緩步黃金交叉，而觀察風險指標除VIX外如公債殖利率、信用價差皆維持低檔，預期無系統性風險。

加上台股企業獲利持續上揚、2024年年增率29%。考量今年台灣GDP仍將回到3-4%歷史均值，因短期波動仍有一定，不過長多格局仍可期，指數修正反而要把握逢低布局投資契機。

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