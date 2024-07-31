【時報-台北電】因全球最大鋼鐵消費國中國，重要的政治局會議後未有實質刺激政策結果，曠日持久的房地產危機，和就業不穩定拖累中國經濟成長之際，加上，全球供應強勁的前景，打壓新加坡和大連鐵礦石期貨價格進一步回落。

分析師表示，隨著港口鐵礦石庫存的增加，持續打壓鐵礦石價格走勢，因為這顯示鋼廠需求持續疲軟，數據顯示，截至7月26日，中國各港口鐵礦石庫存總量較上季成長1.47%至1.518億公噸，7月22日至28日，澳洲和巴西19個港口和16家礦業公司發往全球目的地的鐵礦石總量反彈至2,490萬公噸，季增加4.4%，在中國曠日持久的房地產危機，和就業不穩定拖累經濟成長之際，7月中國工廠活動可能連續第三個月萎縮，內需不足、新舊動能轉換陣痛等不利影響加大，打擊鐵礦石期貨價格進一步回落。

終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.09%，報每噸93.59美元；62%鐵礦石近月跌0.24%，報每噸105.84美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.09%，報每噸769人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)