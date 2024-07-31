【時報-台北電】因全球最大鋼鐵消費國中國，重要的政治局會議後未有實質刺激政策結果，曠日持久的房地產危機，和就業不穩定拖累中國經濟成長之際，加上，全球供應強勁的前景，打壓新加坡和大連鐵礦石期貨價格進一步回落。
分析師表示，隨著港口鐵礦石庫存的增加，持續打壓鐵礦石價格走勢，因為這顯示鋼廠需求持續疲軟，數據顯示，截至7月26日，中國各港口鐵礦石庫存總量較上季成長1.47%至1.518億公噸，7月22日至28日，澳洲和巴西19個港口和16家礦業公司發往全球目的地的鐵礦石總量反彈至2,490萬公噸，季增加4.4%，在中國曠日持久的房地產危機，和就業不穩定拖累經濟成長之際，7月中國工廠活動可能連續第三個月萎縮，內需不足、新舊動能轉換陣痛等不利影響加大，打擊鐵礦石期貨價格進一步回落。
終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.09%，報每噸93.59美元；62%鐵礦石近月跌0.24%，報每噸105.84美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.09%，報每噸769人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：