【時報-台北電】周二紐約期金漲逾1%，由於投資者仍樂觀認為，

美國聯準會(Fed)本周政策會議結束時，可能會透露9月降息的線索

，增加投資人對黃金的購買樂觀情緒，令黃金上漲，另外市場將靜

待更多經濟數據報告。(編輯：王思涵)

時報- 07/30NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 07/30 07/29 漲跌

12月黃金(美元/盎司) 2451.90 2425.50 +26.40

9月白銀(美元/盎司) 28.53 27.87 +0.66

10月白金(美元/盎司) 971.00 957.60 +13.40

9月鈀金(美元/盎司) 881.70 887.80 -6.10

(商品行情網)

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#黃金 #貴重金屬 #紐約期金上漲
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