編按：台積電31日開盤小跌8元至932元，台股下跌134點至22088點。

【時報-台北電】AMD、NVIDIA盤後股價勁揚，有助AI概念股回穩。今日週選結算，預期指數震盪。

美股週二主要指數跌多漲少，漲跌幅介於-3.88%至+0.5%之間，台積電ADR下跌3.42%，台指期夜盤下跌354點，國票投顧預期今日台股雖然將開低，惟考量AMD、NVIDIA盤後上漲，指數仍有望守住22000點關卡。

國票投顧表示，週二台股以下影線紅K打下第二隻腳，22000點整數關卡支撐力道相對強勁，此外，MACD柱狀體開始收斂、KD開口逐漸縮小，暗示台股下跌力道放緩，短線浮現止跌訊號，並考量指數在外資空方力道轉強下仍逆勢翻揚，下跌空間應相對有限，底部可望成型。考量台股有觸底跡象，並且中長期仍偏多看待，當前應持續分批佈局台積電、鴻海等大型AI概念股，台股若於週三拉回不再破底，亦可挑選短線跌深電子股偏多操作。（編輯：沈培華）