房屋稅2.0新制7月起上路，自住用房屋增訂本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記的要件，符合該要件才能適用自住用稅率1.2％。

稅捐稽徵處表示，房屋要適用自住用稅率1.2％，須同時符合自住房屋3要件：1.無出租、無營業2.供本人、配偶或直系親屬實際居住使用且辦竣戶籍登記3.本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內。

房屋現值越高，乘上適用稅率後，房屋稅額將更高。而房屋現值高低與房屋之新舊、構造等級、總樓層數、地段率及面積等相關，如房屋皆供自住使用且坐落於同縣市，「建議可選擇房屋現值較高者適用自住用稅率較省稅」。

舉例來說，民眾若持有同一縣市2戶自住使用的房屋，1戶為房屋現值100萬元，1戶為房屋現值20萬元，倘僅能擇一處設立戶籍，則建議選擇以現值100萬元的房屋供自住使用並設立戶籍。

未辦竣戶籍登記的房屋，即使供本人、配偶或直系親屬實際居住，仍應改按非自住住家用稅率課徵。

非自住住家用房屋自今年7月起改為依全國持有戶數按差別稅率課徵，參照財政部公告基準，直轄市的差別稅率為3.2％至4.8％，與自住用稅率1.2％相差近4倍。

至於「民眾若持有不同縣市的房屋，應考慮未擇定自住的其他非自住用房屋，其所在縣市非自住用稅率高低，選擇稅額較低者較省稅」。

房屋最晚應於114年3月22日（因適逢假日順延至同年月24日）以前遷入戶籍，始可繼續適用自住用稅率，相關規定詳下圖，請屋主務必把握於該期限前辦竣戶籍登記。