【時報記者任珮云台北報導】兆豐投信宣布推出「兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金」（00957B），將於8月21日開募。該基金專注於美國前500大企業的長天期公司債，旨在把握市場對美國聯準會（Fed）降息預期所帶來的投資機會。00957B採取月月配，發行價為15元。
00957B將聚焦美國前500大企業發行的長天期債券，涵蓋金融、科技、航空、能源、醫療保健、媒體等多個行業。這些行業的債券殖利率普遍超過5%，最高達7.12%，有望提高債券的息收空間。透過該ETF，投資人可以在市場降息前夕進場布局，提升整體資產報酬的穩健性。
兆豐投信指出，隨著市場預期Fed可能於今年9月降息，美債兩年期殖利率自今年7月以來持續下滑至今年2月以來的低檔水位，投資人對長天期債券的資本利得空間愈加關注。在此背景下，00957B將鎖定美國企業投資級債券，特別是長天期債券，以期放大投資人的「存債感」。
根據兆豐投信研究團隊的分析，歷史數據顯示，長天期債券在暫停升息期間的報酬率為18.70%，在暫停升息至最後一次降息期間的表現更達24.66%。相較之下，短天期債券的表現則相對較低，僅約5%。這意味著長天期債券在此類市場環境下具有更大的資本利得潛力。
此外，過去十年美國投資級公司債指數的平均價格約為110.8美元，但近期該指數價格已跌至93.15美元，低於2020年3月新冠疫情爆發時的93.32美元。這使得當前美國投資級公司債指數具有相對吸引力。
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