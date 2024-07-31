【時報-台北電】因對全球最大消費國中國，需求前景的擔憂，中國房地產業的持續困境，以及宏觀經濟數據缺乏大幅度復甦，加上，降息時機的不確定性，加劇了對有色工業金屬的悲觀情緒，致倫敦(LME)鋁價跌創5個月以來的新低。
分析師表示，中國領導人周二指出，中國實現今年經濟增長目標所需的刺激政策措施將針對消費者，而不是像以往那樣將資金投入到基礎設施項目，中國房地產行業持續疲軟，中國宏觀數據缺乏大幅度復甦，以及缺乏針對金屬消費行業的實質刺激措施，這些都使有色金屬價格承壓，對中國需求前景的擔憂，加上，美元指數上漲，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，打擊倫敦(LME)鋁價跌創自3月1日以來的5個月新低。
終場周二(7/30)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌517美元，報每公噸28,779美元；期鎳上漲234美元，報每公噸16,071美元；期鋅下跌8美元，報每公噸2,629美元；期鋁下跌26美元，報每公噸2,224.5美元；期銅下跌54美元，報每公噸8,972美元；期鉛下跌32.5美元，報每公噸2,035美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)
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