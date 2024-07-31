【時報-台北電】美國總統大選的不確定性拖累台股回檔，不過「川普交易」趨於平靜，市場恐慌降低，中長線仍會回歸基本面。且聯準會利率會議有望釋出鴿派立場，加權指數本波段修正過程中。統一投顧指出，台股成交量目前已經連續4個交易日低於5000億元，顯示市場惜售的心態濃厚，融資浮額大幅清洗，近5個交易日融資減少近百億元，籌碼可望沉澱，靜待外資空單口數顯著減少。
選股方向上，統一投顧建議，聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、ABF、營建資產、戶外運動概念股、航空觀光、金融保險等。
市場等待美國重量級科技股財報，以及聯準會利率會議結果出爐，導致市場觀望氣氛濃厚。科技股昨晚雖重挫，但7/31清晨美股盤後股價，如AMD、Nvidia轉而呈現大漲近6%。而美股「川普交易」趨於冷靜，加上週四聯準會利率會議立場有望偏鴿，加權指數在波段修正後融資明顯瘦身，大盤融資維持率降到160%以下，醞釀反彈契機。
台股後市分析如下：
第一、國發會發布六月景氣燈號亮起2年半首顆紅燈，市場擔憂景氣過熱恐將呈現反轉，不過上一輪景氣呈現紅燈為2021年2月至2021年10月，連續亮起9顆紅燈，期間加權指數最大漲點由15138點漲至18034點，顯示首顆紅燈不代表台股將呈現反轉。國發會指出，台灣產業狀況已處於回升階段，AI消費應用如PC或手機需求可期，可望挹注下半年表現。
第二、川普副手范斯失言風波持續擴大，范斯日前失言指賀錦麗為「女貓奴」，引起選民反彈。一份民調顯示，共和黨全代會後，范斯的「淨好感度」竟為負6個百分點，成為過去40年來最不受歡迎的副總統候選人，在故鄉中西部州的聲望也不佳，恐為川普選情帶來變數。
第三、台股技術面來看，加權指數短期均線下彎，不過季線仍上揚，日KD指標已降至20以下來到相對低檔，且開口有縮小跡象，MACD指標黑色柱狀體微幅縮小，日K棒三天內拉出2根長下影線，研判本波台股修正已接近滿足點。
第四、盤面資金聚焦半導體設備、營建營造等，包括大量、均華、均豪、萬潤、昇陽半、永信建、京城、欣巴巴、海悅表現強勢。(編輯：李慧蘭)
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