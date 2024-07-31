【時報-台北電】周二台股大盤早盤走勢開低走低，10點左右跌破上周五低點21889點，中場附近最低大跌331點至21833點，改寫波段回檔新低，不過，而後走勢卻V轉向上，午盤過後盤勢由黑翻紅，收盤前半小時一度上漲112點至22276點，剛好來到季線附近，終場加權指數上漲59.08點(漲幅0.27%)，收在22223.57點，成交量約3940億元。OTC早盤與大盤同步重挫，盤中低點來到256.66點，也創下波段新低，並逼近半年線支撐，中場過後跟隨大盤反彈，最後收在當日最高點，收盤位置也是在季線附近，終場櫃買指數上漲3.25點(漲幅1.25%)，收在263.36點，成交量約1061億元。
在最新美股走勢部份，根據凱基投顧資料顯示，輝達重挫7.04%，拖累科技股走勢，周二美股四大指數僅道瓊收漲0.5%，標普500指數下跌0.5%、那斯達克、費半指數分別收跌1.28%、3.88%，另外，台積電ADR收跌3.42%。超微第二季財報優於預期，第三季財測營收也高於市場預期，盤後股價大漲約8%。微軟上季雲端運算業績不如預期，盤後股價下跌約3.5%。
就技術面觀察，凱基投顧分析，前一日大盤多方抵抗失敗，不僅未能收復季線也未完全回補上周五所留下的空方缺口(22206~22514)，周二早盤創下波段新低，顯示大盤跌勢延續，所幸周二多頭再次反撲，走勢逆轉收紅，使得K線型態打出短底第2隻腳，近日若能站上周一高點22471點，並且回補上周五所留下空方缺口(22206~22514點)，就能確認短底型態成立，正式步入跌深反彈行情，預期反彈初步目標有望向月線挑戰。由於大盤止跌反彈訊號呼之欲出，操作上可伺機進場搶反彈，盤面可優先關注近日股價率先表態強彈收復5日均線相關強勢個股。(編輯：龍彩霖)
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