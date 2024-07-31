時報-CBOT穀物期貨

項目 07/30 07/29 漲跌

9月小麥(美分/英斗) 524.00 531.00 -7.00

9月玉米(美分/英斗) 388.75 396.25 -7.50

9月稻米(美元/英擔) 15.24 15.21 +0.03

8月黃豆(美分/英斗) 1027.25 1054.75 -27.50

8月黃豆油(美分/磅) 42.75 42.84 -0.09

8月黃豆粉(美元/噸) 352.00 355.50 -3.50

(倪淑茹)(商品行情網)

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