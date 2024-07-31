《晨間解盤》漲多拉回莫慌 3題材擇優布局

【時報-台北電】台股30日震盪劇烈，加權指數早盤開低走低，一度跌破7/26的波段低點，所幸大立光(3008)等蘋概權值股逆勢抗跌，以及營建、海運、散熱、半導體設備等類股強勢帶動下，台股於午盤後展開反攻，終場加權指數上漲59.08點以22223.57點作收。

美股最新收盤方面，僅道瓊指數上漲0.5%；而科技股跌勢再啟，其中，費半指數重挫3.88%，Nasdaq指數下跌1.28%，恐拖累台股早盤表現。

加權指數自7/11創歷史新高的24416點以來，短短11個交易最多下跌超過2500點，跌幅約10.5%，元大投顧分析，就跌點來看雖然可觀，但就跌幅而言，仍屬技術面漲多拉回的範疇。事實上，今年以來大盤上漲多達6486點，漲幅高達36.1%，僅4月中旬有過約1592點的修正，時隔3個月再來一次較大的修正波，為過熱的股市降降溫，修正一下技術面的乖離狀態，既是股市運作的常態，也可為未來攻勢再起累積動能。

元大投顧進一步指出，畢竟今年是AI元年，台股後續仍有不少題材可望陸續發酵，例如輝達執行長黃仁勳預計將出席的8/21台北國際自動化工業大展、眾所矚目的9/4國際半導體展，以及循例將於9月發表的蘋果新iPhone，都是未來台股有望借題發揮的利多題材，波段布局者可趁回測支撐打出新的底部型態時分批擇優布局。但就短線而言，由於中東地緣政治恐越演越烈、美國大選不確定性仍高，且近期的套牢籌碼與融資餘額尚需時間沉澱，因此不論是搶跌深反彈，或是非電族群的輪動補漲，皆以短進短出為主，適時見好就收為宜。(編輯：即時組)