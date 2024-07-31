0214金門事件終於達成協商共識，送回遺體與漁船。大陸學者30日指出，基於人命關天，讓兩岸有特殊案例進行協商，其他如胡姓釣客與澎湖漁船也有望以此進一步討論，但對兩岸官方的務實交流還有相當距離，需承認九二共識的基礎無法迴避，並樂觀看待事件落幕後，金廈之間的旅遊開放能夠重新被提起。
上海東亞所副所長包承柯表示，此次協商透過有人在兩岸穿針引線、共同努力下，事件得到還算滿意的解決方案，他認為是一個很好的案例，為兩岸解決問題提供一些務實氛圍和環境，也替胡姓釣客與澎湖大進滿88號等事件做了鋪墊。
但包承柯說，該事件是涉及2條人命，在人命關天之下的特殊案例，並非常態化，如要擴大解釋成兩岸間的務實交流，「這距離還相差很遠」。例如，大陸海警在金廈海域間的執法、兩岸捕魚管轄等問題，要進一步討論仍需在承認九二共識的一個中國原則下，這才是兩岸務實溝通的重要基礎。
對於未來金廈間的旅遊開放，他樂觀以對，認為之前被該事件一定程度卡住，現在應可逐步提到一個能討論的階段。但他認為還是需要有如同這次事件一般，積極在兩岸穿針引線協商的人。
廈門台協榮譽會長吳家瑩表示，事件落幕為其他事件協商起了一個好開端，但金廈旅遊開放是否就此順暢，他則持保守態度，認為關鍵還要看賴清德政府的態度與兩岸關係政策等。
吳家瑩說，廈門旅遊業自然對金廈兩地的觀光開放充滿興趣，但如果賴政府不友善，當地政府自然也不可能單方面友善開放，否則等於變相贊同賴的主張。
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