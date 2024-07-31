勞退新制上路即將滿20年，據勞動部5月最新統計，參加自提的人數年增10.6萬人，以112.6萬人改寫新高紀錄，勞動部鼓勵，不管是學生打工族或是社會新鮮人，都建議盡早自提，超前布署個人退休金，因為60歲屆齡領取時，退休金可以相差到1倍以上。
依勞動部勞保局統計，至5月底自願提繳人數為112萬6087人，占整體提繳人數14.87％，創下歷年新高，整體平均薪資為6萬5929元、提繳比例5.71％，以工作年資35年，加計雇主提撥6%後合計提撥率為11.71%試算，平均每人月領額高達5萬1647元。
據《勞退條例》規定，雇主應按月提繳退休金，不得低於勞工每月工資6％；勞工也可同步自提，上限為每月工資6％。
以平均月薪4.7萬元、工作年資40年試算，沒自提者，勞退每月可領2萬5576元，但自提6%後，每月可達5萬1151元，足足相差1倍之多。
除提繳金額免繳當年度個人綜合所得稅，勞保局還透露一大好處，就是自願提繳退休金時間愈長，退休後可領取的金額也愈多，因此建議學生打工族或社會新鮮人可及早參加自提，對退休權益更有保障，至於雇主、自營作業者、受委任工作者、不適用《勞動基準法》的勞工，也可於每月工資或執行業務所得6％範圍內，自願提繳退休金。
在申請程序方面，勞工可以口頭或書面向雇主表達自提意願，由雇主向勞保局申報，並由雇主每月向勞工收取自提金額繳納至勞保局，且1年內最多可調整2次，也可隨時透過雇主向勞保局申報停止提繳。
由於在勞工退休金個人專戶累積退休金，可終身跟著走，不受換工作影響，到60歲就能提出請領，且每年還可參與分配投資運用收益，並享有不低於銀行2年期定存利率的保證收益保障。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：