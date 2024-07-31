勞退新制上路即將滿20年，據勞動部5月最新統計，參加自提的人數年增10.6萬人，以112.6萬人改寫新高紀錄，勞動部鼓勵，不管是學生打工族或是社會新鮮人，都建議盡早自提，超前布署個人退休金，因為60歲屆齡領取時，退休金可以相差到1倍以上。

依勞動部勞保局統計，至5月底自願提繳人數為112萬6087人，占整體提繳人數14.87％，創下歷年新高，整體平均薪資為6萬5929元、提繳比例5.71％，以工作年資35年，加計雇主提撥6%後合計提撥率為11.71%試算，平均每人月領額高達5萬1647元。

據《勞退條例》規定，雇主應按月提繳退休金，不得低於勞工每月工資6％；勞工也可同步自提，上限為每月工資6％。

以平均月薪4.7萬元、工作年資40年試算，沒自提者，勞退每月可領2萬5576元，但自提6%後，每月可達5萬1151元，足足相差1倍之多。

除提繳金額免繳當年度個人綜合所得稅，勞保局還透露一大好處，就是自願提繳退休金時間愈長，退休後可領取的金額也愈多，因此建議學生打工族或社會新鮮人可及早參加自提，對退休權益更有保障，至於雇主、自營作業者、受委任工作者、不適用《勞動基準法》的勞工，也可於每月工資或執行業務所得6％範圍內，自願提繳退休金。

在申請程序方面，勞工可以口頭或書面向雇主表達自提意願，由雇主向勞保局申報，並由雇主每月向勞工收取自提金額繳納至勞保局，且1年內最多可調整2次，也可隨時透過雇主向勞保局申報停止提繳。

由於在勞工退休金個人專戶累積退休金，可終身跟著走，不受換工作影響，到60歲就能提出請領，且每年還可參與分配投資運用收益，並享有不低於銀行2年期定存利率的保證收益保障。