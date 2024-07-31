IPAC歷來年會都是在會員國舉行，卻在賴清德就任總統、兩岸關係緊繃之際，本屆年會刻意選在非會員國的台灣舉行，還以「台海和平與穩定」作為議程主軸，挑釁對岸的意味濃厚，IPAC究竟是真的想要維護台海和平？還是有國際政治勢力在背後操作？啟人疑竇。

IPAC的成立，主要是認為中國大陸的崛起，讓民主國家遭受空前壓力，希望通過各國跨黨派議員的合作，反制大陸崛起所產生的各種問題，也因此被大陸認定為「反華組織」。

民進黨多年來持續爭取加入IPAC，但在昨天之前，台灣都非成員，卻是主要的資金贊助者之一，除了喬治·索羅斯的開放社會基金會，據了解，其資金來源仰賴美國民主基金會以及台灣民主基金會，也就是說，美國和台灣是IPAC背後的兩大勢力。

IPAC過去曾在義大利羅馬、美國華府、捷克布拉格舉辦過年會，但這些都是會員國，今年卻特地選在台灣舉行，不僅以「台海和平與穩定」為主題，還特地舉行「台灣講座」，邀賴清德總統演說，政治操作斧鑿斑斑。

這也就難怪作為外交部二軌外交的台灣民主基金會，之前要「卡韓」、「卡盧」，力阻韓國瑜接任董事長、政大外交系教授盧業中出任執行長，就是擔心這些彎彎繞繞的小手段被外界看光光。

賴清德上任後，兩岸關係持續緊張，而美國總統大選撲朔迷離，政局日益複雜；昨兩岸代表好不容易就金門快艇翻覆事件達成共識，值此之際，IPAC背後的操作卻充滿挑釁，更針對聯大2758決議文發表聲明，美其名是維護台海和平，卻可能是將台灣帶向危險的境地。