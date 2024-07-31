農業部去年專案進口1億5426萬顆雞蛋，無論是巴西蛋與日本蛋，採購疑雲重重。審計部最新報告揭露，中央畜產會僅憑農業部通知（LINE訊息或函文），即辦理雞蛋進口作業，並以自有資金先行墊付款項，易生採購作業程序問題，因計畫尚未核定，導致應否適用政府採購法，欠缺準據，要求農業部檢討改進。
農業委員會（後改制為農業部）為因應2023年國內雞蛋產能降低供不應求，補助畜產會辦理「2023年度雞蛋緊急調度計畫」及追加計畫，補助經費共8億1801萬餘元，進口雞蛋填補國內市場供需缺口。
但審計部報告指出，專案進口雞蛋，因部分業者洗選的進口雞蛋發霉、效期標示出現不實等事件，引發消費者疑慮，庫存壓力沉重，委託加工量能亦不足以消化庫存，截至2023年10月19日止，已肇致5579萬餘顆庫存進口雞蛋過期待銷毀，占專案進口總數1億5426萬餘顆的36.17％，損及政府財務效能。
依農業部主管計畫經費處理作業規定第11點規定，計畫執行單位應依核定計畫支用經費。審計部披露，經查農業部於「2023年度雞蛋緊急調度計畫」核定前，即通知畜產會辦理雞蛋進口採購作業，與經費處理作業規定不合，「且於雙方權利義務不明狀態下，畜產會僅憑該部通知（LINE訊息或函文），即辦理雞蛋進口作業，並以自有資金先行墊付款項，易生採購作業程序問題。」
審計部說，如畜產會辦理冷凍液蛋、冷藏倉儲及加工作業等項目採購招標時，因計畫尚未核定，難以確認補助金額是否已達公告金額且占採購金額半數以上，致應否適用政府採購法欠缺準據，函請農業部檢討改進。
此外，審計部也點出進口雞蛋過程的其他缺失，包括畜產會接受農業部補助，執行雞蛋緊急調度計畫採購進口雞蛋，採購及付款作業有欠周妥；大量過期進口雞蛋待銷毀，進口及委託生產加工蛋品待銷售，每日倉儲成本逾20萬元等。
農業部畜牧司副司長李宜謙則強調，2023年進口雞蛋並未只用LINE通知畜產會就啟動採購進口雞蛋事宜，而是因為時間緊急，因而先透過LINE通知畜產會準備好如招標文件後，待收到函文後再通知其啟動招標。
他說，至於2022年的行政瑕疵已追回半數倉儲及運輸費補助，2023年則僅補助49％餘、未超過半數，2023年行政瑕疵則因緊急未敘明採購事項，但目前檢調及監察院調查也未發現不法證據。
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