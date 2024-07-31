高鐵南延至屏東，行政院在2020年已核定採「左營案」路線，但是交通部長李孟諺30日透露，「高雄案」可能敗部復活，因對高雄長遠發展較佳。而且，高鐵還將東延至台東。李孟諺說，他期待任內啟動可行性研究。

高鐵沿線開發利益誘人，先前高鐵延伸至宜蘭的站址該選在哪裡，也曾引發中央、地方互槓。高鐵延伸屏東原有燕巢、左營、高雄及小港潮州4案路線，行政院2020年核定採左營案，不經高雄車站，自高鐵左營站延伸經仁武、鳥松及大樹等地，跨越高屏溪進入屏東，在六塊厝設站，全長約17.5公里，但現在似乎面臨翻案。

李孟諺指出，左營案行經後勁溪，兩側有石化廠儲存大量易燃化學品，擔憂行車安全疑慮，地方說明會也引起爭議，現正與高鐵公司、日本原廠及軌道專家討論風險，並重新思考進高雄市區的可能，過去因考量高雄鐵路地下化已挖逾10年，若再開挖進高雄，恐被市民埋怨當初怎不一起蓋，「很可惜當年行政院與交通部沒一起做」。

李孟諺也說，若採高雄案，大部分路線綠園道已完成，不會另外開挖，沿線採潛盾方式施作，綠園道外與站體才需開挖，高雄車站過去就預留高鐵空間，對通行影響小，但需拆逾30間房子，預計發補償金，未來可原址重建，若都更會更好，且左營本就是附屬站，高雄才是主站，目前正與市府、各方民意溝通，交通部沒預設立場，估年底前確定路線。

談及長遠交通規畫，李孟諺提出，高鐵應再東延至台東，已預留往屏東潮州路線，盼任內啟動可行性研究。

台東縣長饒慶鈴頗感意外地說，不知道是單軌高鐵或雙軌高鐵要到台東？因花東鐵路雙軌化要到2027年10月才完工，南迴鐵路雙軌仍在可行性評估階段，這兩條雙軌鐵路盡快完成，才是民眾迫切需要。

消基會交通委員會召集人李克聰分析指出，路廊選擇牽涉民眾搭乘需求與工程能否克服極端氣候挑戰、環境衝擊是否在可接受範圍等，皆須完整考量。

「東部缺乏安全回家路！」淡大運輸管理系教授羅孝賢說，現有鐵公路脆弱，新建運輸系統須具足夠韌性，並考慮能否永續營運，會不會成為錢坑，任何運具都須就環境、經濟及財務等面向評估。

無黨籍台東縣議員陳宏宗表示，為了台東發展當然贊同，盼能早日實現，勿淪為紙上談兵，畢竟台東鄉親長期被很多官員騙習慣了。