82萬投保單位保費恐受影響！勞動部近日預告「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」，2025年起把職業災害保險平均費率從0.20％提升至0.21％，甚至部分行業別災害費率調整比率達25％，而因受僱勞工的職災費率由雇主全額負擔、職業勞工則要自付60％，預估將影響包括家庭護工僱主在內的80萬餘個投保單位及200萬餘名職業工會勞工，但後續仍要報行政院後才能公告實施。

從預告費率表的55個行業來看，陸上運輸業費率不變，建築工程業與機電、管道及其他建築設備安裝業調降0.01％，其他行業別皆是調整，最大幅度上看0.05％；調整後行業別災害費率介於0.05％至0.89％，上、下班災保費仍為0.07％，最高仍為「石油及天然氣礦業、砂、石採取及其他礦業」從0.86％調整至0.89％，整體平均費率為0.21％。

勞動部官員表示，受到職災勞工保險及保護法上路，雖然加保人數增加、薪資上限提高使保費增加，但修正後的給付標準也大幅提高，如傷病給付前2個月給付增加從70％增加至100％、新增多項津貼及給付，還有捐助成立財團法人職業災害預防及重建中心，更因近年新冠肺炎給付大幅增加，才會實職災費率微幅調整費率，但預告後仍要報請行政院核定後公告後才能施行。

若以家庭看護工為例，以最低工資2萬7470元試算，行業別職災費率原本為每0.11％、合計上下班費率0.07％，每月雇主應負擔49元職災費率，調整後則每月增加至52元。

「調整幅度仍太低了」，工傷協會專員劉念雲說，本次職災保險費率調整部分仍基於舊法的經驗值，新法上路後納保人數、投保薪資上限及給付調整，使保費增加外，也使給付提高許多，但實務上仍有許多勞工不清楚退保後職業病追蹤健康檢查，導致我國職業病發現率黑數高，且退保後醫療補助也不如在職醫療給付，加上還要捐助財團法人職業災害預防及重建中心，提醒應適時提高以滿足職災勞工所需。