0403花蓮大地震後重創地方觀光產業，花蓮縣政府編列10億元「促進經濟振興券」，發給縣民每人3000元，30日議會三讀通過預算，最快9月底開始發放，年底前可在縣內店家流通。縣府觀光處長張志翔說，地震後花蓮觀光產值損失約150億元，盼透過消費券刺激內需，拉抬消費買氣。

張志翔說，參考中央及金門縣政府過去經驗，縣府編列10億元預算發放振興券，對象為今年4月3日前設籍花蓮的縣民；振興券有防偽線，將委請中央印製廠印製，預計面額分為500元4張、200元5張，1份共9張，價值3000元。

張志翔表示，振興券等同現金但不能找零，可在縣內有商業登記、稅籍店家使用，流通期限到年底。至於發放方式，他說，規畫發放時間為1周，前2天比照選務系統設置多個「發票券所」供民眾領取，若在外地工作等原因無法在這2天領取，後5天可就近到花蓮縣各鄉鎮市公所領取，同個戶籍可以代領。

除了振興券外，先前推出的「市場加倍券」獲好評，縣府加碼提出的1000萬元預算也獲得議會通過，將持續來發給。

張志翔表示，以去年觀光署統計花蓮全年旅宿業產值76億元，平均一季19億元，地震發生在4月，之後縣內觀光持續低迷，從4月到年底，三季的旅宿產值幾乎都沒有，換算旅宿損失57億元，再以旅宿業占旅遊總支出37％計算，花蓮到年底前，因地震造成觀光損失至少150億元。

張志翔坦言，花蓮觀光客仍以北部為主，航空班次有限，船運僅這段時間有疏運，現階段單靠南部觀光客支撐效果有限，仍要等到鐵公路恢復後，觀光才可能稍有起色。